«بلدي براك الشاطئ» يعلن 5 مدارس لإيواء النازحين من مرزق

عقد المجلس البلدي براك الشاطئ، جلسة طارئة اليوم الإثنين، بمناسبة قدوم النازحين من مدينة مرزق، وذلك لاستقبالهم وإيوائهم.

وحددت بلدية براك الشاطئ 5 مدارس لاستقبال النازحين من مرزق، وهي: (شهداء الشب – المستقبل – 17 فبراير – عقبة بن نافع – منارة الفرجاني)، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس البلدي براك الشاطئ.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة الأزمة واستقبال النازحين وتوجيههم لمقر إقامتهم، وتتكون من (لجنة الأزمة بالبلدية – مختاري المحلات – مندوب صندوق الزكاة – مراقبة التعليم – غرفة التجارة والصناعة – أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني – اعيان وحكماء المنطقة).

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والخميس الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط «أوتشا» مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيا» وإصابة «أكثر من 200 شخص» فضلا عن «نزوح أكثر من 1.285 أسرة (حوالي 6425 فردا) داخل مرزق وإلى المناطق المجاورة»، جراء استمرار أعمال العنف في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا منذ أوائل أغسطس الجاري.

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