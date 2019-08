أكد السفير الروسي السابق لدى فرنسا، ألكساندر أورلوف، أن الأزمة الليبية ستحظى باهتمام الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تهديداتها الأمنية”.

وأكمل أورلوف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية الإثنين، أن “الأزمات في ليبيا وسورية التي لا تزال تشكل عامل تهديد إرهابي ومصدرا للاجئين الفارين إلى أوروبا، ستحظى باهتمام الزعيمين”.

The post دبلوماسي روسي: بوتين و ماكرون حريصان على مناقشة الملف الليبي لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية