بينها طفلة بلعت خاتم.. 7679 حالة استقبلها مستشفى البيضاء أيام العيد

أعلن مستشفى الثورة المركزي بمدينة البيضاء عن الإحصائيات النهائية التي استقبلها قسم الأسعاف والطوارئ بالمستشفى أيام عيد الأضحى لهذا العام 2019، خلال الفترة الممتدة من يوم 11 إلى يوم 13 أغسطس الحالي والتي بلغت 7,679 حالة.

أوضح طلال الطشاني مسؤول مكتب الإعلام والتوعية بالمستشفى، اليوم الاثنين في حديث لـ(بوابة افريقيا الاخبارية)، ان إجمالي الحالات التي ترددت على قسم الأسعاف والطوارئ عددها 5854 حالة ، منها 638 حالة خياطة و521 حالة غيار و 2723 حالة حقن وريدي وعضلي ، إلى جانب 1325 حالة تركيب محاليل وريدية و647 حالة تخطيط قلب.

أضاف الطشاني، ان هناك عدد 1825 حالة أخرى عُرضت على الأطباء بالقسم منها ، 31 % حالات ارتفاع ضغط الدم ، 7% حالات حوادث وغرق ، 18% جروح قطعية وكسور، 16% اسهال ونزلات معوية ، 11% التهابات معدة وأعراض حموضة ، 2% حالات طفح جلدي وأعراض حمى جبلية ، 12% الآم صدر وتخطيط قلب ، 3% أمراض أخرى.

في ذات السياق أشار دكتور – نوري المسماري – ان من بين الحالات التي استقبلها مستشفى الثورة خلال أيام العيد ، حالة طفلة بلعت خاتم الزواج الذي يعود لوالدتها بعدما خلعته الأخيرة من إصبعها أثناء القيام بالاعمال المنزلية، مشيراً ان الخاتم قد علق داخل مريء الطفلة البالغة من العمر سنة ونصف تقريباً، وان الأطباء بقسم الأسعاف والطوارئ قد تمكنوا من استخراجه بعد ما أجريت لها عملية سريعة، بحسب قوله.

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