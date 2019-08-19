بليحق: البرلمان يناقش اتخاذ إجراءات بشأن النواب المجتمعين بطرابلس

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الأثنين بمقره بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس استهل جلسته بمناقشة بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا.

وأضاف بليحق بأن المجلس سيناقش عدداً من البنود على رأسها الاطلاع على نتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة وفرنسا وكذلك مناقشة أحداث مرزق ومناقشة الإجراءات حول النواب المنشقين عن المجلس والذين يعقدون اجتماعات في طرابلس ومناقشة مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس وغيرها من البنود .

وكانت وزارة الخارجية المصرية دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وناشدت الخارجية المصرية “الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن”.

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