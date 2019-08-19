بلدية سرت تتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية

قام اليوم الاثنين عميد بلدية سرت المكلف غيت عبدالله رفقة عضوا المجلس البلدي سرت إبراهيم، وهنية ابوخريص ومدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الاميل بزيارة الى جامعة سرت.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن أعضاء المجلس البلدي التقوا خلال الزيارة رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات اتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بهدف متابعة سير الامتحانات.

وأوضحت البلدية أن عدد طلاب سرت المتقدمين لاداء الامتحانات بلغ 1716 طالب وطالبة فيما بلغ عدد مقار لجان الامتحانات 9 لجان منها 7 لجان بسرت بالإضافة للجنة اهرواة ولجنة زمزم.

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