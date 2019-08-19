السعيدي: تعليق جلسة النواب إلى يوم الغد

أعلن عضو مجلس النواب تعليق جلسة البرلمان اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء التي جرى خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة بشأن أحداث مرزق بالجنوب الليبي.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن النواب المجتمعون في طبرق والبالغ عددهم 48 نائب بحثوا اتخاذ إجراءات بشأن اعضاء البرلمان المجتمعين في مدينة طرابلس والمنشقين عن المجلس كما جرى مناقشة مصر بشأن دعم ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وناشدت الخارجية المصرية “الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن”.

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