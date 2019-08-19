عودة الكهرباء لمحطة عمارات المطافئ بمدينة سبها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عودة التيار الكهربائي لمحطة عمارات المطافئ بمدينة سبها، بعد انقطاع التيار الأيام الماضي، بسبب سرقة الكابل الرئيسي المغذي للمحطة.

وقال بيان الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، «تم استبدال الكابل الذي تمت سرقته وهو الكابل الرئيسي المغذي للمحطة».

وثمنت الشركة جهود «الفنيين والمهندسين التابعين لدائرة توزيع شرق سبها، على عملهم لعدة أيام من العمل المتواصل حتى إرجاع التيار».

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سرقة الكابلات المغذية لمحطات سبها، ففي 3 يوليو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة مجهولين للكابلات المغذية لمحطة الكهرباء الشمالية، ما أسفر عن انقطاع التيار عن منطقة المهدية، مؤكدة أنه سبق أن شهدت المحطة أعمالاً مماثلة، «في ظل غياب الأجهزة الأمنية» وفق بيان الشركة على «فيسبوك» وقتها.

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