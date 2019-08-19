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الحكم المحلي بالوفاق: نحن فقط المخولون بالإشراف على أداء البلديات

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو، منشورا بشأن ضبط إعادة انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها وتشكيل مجالس تسييرية.

وقال شنبارو أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق لها “الصبغة الرسمية الوحيدة بالدولة الليبية للإشراف المباشر على أداء المجالس البلدية” مشيرا إلى أن “أي إجراءات تتعلق بتغيير المسؤولين عليها تحكمها تشريعات ولوائح منظمة”.

وأضاف شنبارو أن “إصدار قرارات بإنشاء مجالس تسييرية لها من جهات غير شرعية يعتبر تعدي على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة الليبية ويهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي فضلا عن تعريض كل من يتعامل معها للملاحقة القانونية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مخول باى صفة ياخول وميبون وزامل وانت وحكومتك لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب ولا شرعية لكم ياكلاب ولهذا نرى نفور القوى العظمى منكم ودعمها الجيش الوطنى حتى يتم تطهير البلاد منكم

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