الحكم المحلي بالوفاق: نحن فقط المخولون بالإشراف على أداء البلديات

أصدر وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو، منشورا بشأن ضبط إعادة انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها وتشكيل مجالس تسييرية.

وقال شنبارو أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق لها “الصبغة الرسمية الوحيدة بالدولة الليبية للإشراف المباشر على أداء المجالس البلدية” مشيرا إلى أن “أي إجراءات تتعلق بتغيير المسؤولين عليها تحكمها تشريعات ولوائح منظمة”.

وأضاف شنبارو أن “إصدار قرارات بإنشاء مجالس تسييرية لها من جهات غير شرعية يعتبر تعدي على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة الليبية ويهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي فضلا عن تعريض كل من يتعامل معها للملاحقة القانونية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا