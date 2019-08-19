النواب يعقد جلسته ومرزق على جدول الأعمال

استأنف مجلس النواب عقد جلساته في طبرق بحضور رئيسه وعدد من أعضائه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجلسة تطرقت لبيان الخارجية المصرية الأخير حول ليبيا، مشيرا إلى أن المجلس سيطلع على نتائج الزيارة الأخيرة لأعضاء منه إلى الولايات المتحدة وفرنسا إضافة لبحث آخر المستجدات في أحداث مرزق، كما ستتم مناقشة الإجراءات بشأن النواب المنشقين عن المجلس – حسب وصف بليحق – والذين يعقدون اجتماعاتهم في طرابلس وبحث مرحلة ما بعد تخليص العاصمة من براثن الإرهاب وغيرها من الملفات المهمة على الساحة المحلية.

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