“عمليات” صبراتة ومديرية باطن الجبل تؤيدان الجيش الوطني

عقد داخل قاعدة الوطية الجوية لقاء تقابلي ضم شخصيات أمنية من مديرية أمن باطن الجبل وشخصيات عسكرية على رأسها آمر سلاح الجو محمد المنفور الذي يقود سرب الطائرات ضمن عمليات الجيش الوطني في طرابلس، وآمر جهاز الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مختار فرنانة.

وتناول اللقاء المطول الذي ضم آمر غرفة عمليات صبراتة مسألة تأمين الحدود، كما جددت من خلاله مديرية أمن باطن الجبل من خلال عبد الحميد علي براق مدير أمن باطن الجبل وغرفة عمليات صبراتة ممثلة بالعميد عمر عبدالجليل بشكل علني دعمها لعمليات الجيش الوطني.

كما تم التباحث خلال الاجتماع بشأن مستجدات الوضع العسكري حيث تم التأكيد على أن عمليات الجيش مستمرة لإكمال المهمة التي بدأها قبل سنوات بتخليص كافة أنحاء البلاد من الإرهاب وتأمين كافة المدن والبلدات.

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