اللواء المنفور: سلاح الجو سيضرب جميع الأهداف المرتبطة بالميليشيات أو بالتدخل التركي

ليبيا – قال قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش اللواء محمد منفور إن فرق الرصد والاستطلاع استهدفت طائرات تركية مسيّرة بالقرب من مطار زوارة غرب طرابلس.

اللواء المنفور أكد في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” اليوم الإثنين أن إستهداف الطائرات التركية المسيرة يأتي رداً على تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن عدم وجود أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في مطار زوارة حيث كان تقييم البعثة بأنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري لمطار زوارة وهو منشأة مدنية.

وفي سياق متصل، أوضح اللواء المنفور في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الإثنين أن سلاح الجو نفذ 13 ضربة جوية لمنشآت تابعة لميليشيات مصراتة التي هي أجندة تركية على أرض ليبيا وتعمل على عرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير العاصمة من جماعات المرتزقة والإرهابيين.

وأضاف أن الجيش قصف ثلاثة مستودعات في مصراتة يتم استخدامها لتخزين الطائرات التركية المسيرة وعدد من الأهداف الأخرى من بينها طائرة كانت في ساحة سرب سعدون ، مشيراً إلى أنّ سلاح الجو سيضرب جميع الأهداف المرتبطة بالميليشيات أو بالتدخل التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية