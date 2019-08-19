ألمانيا: نقدر العاملين في المجال الإنساني بليبيا

أعربت ألمانيا عن تقديرها للعاملين في المجال الإنساني في ليبيا والذين يعكفون على مساعدة الجرحى والنازحين واللاجئين.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر””في يوم الإنسانية العالمي، نقدم احتراما وامتنانا لجميع العاملين في المجال الإنساني: رجال ونساء شجعان، من ليبيا وخارجها، يعملون بلا كلل ويهتمون بالمحتاجين: جرحى، نازحين ولاجئين، بغض النظر عن الطبقة أو الجنسية”.

ويصادف اليوم الاثنين اليوم الإثنين 19 أغسطس من كل عام اليوم العالمي للإنسانية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية لتفجير مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد عام 2003.م.

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