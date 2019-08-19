واشنطن تايمز: حفتر تحصل على موافقة من ترامب لضرب مطار زوارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس قسم الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز، “غاي تايلور” إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حصل على موافقة “ضمنية” من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الغارات الجوية على مطار زوارة، الخميس الماضي.

واعتبر “تايلور”، في مقال نشره في الصحيفة أن التطورات التي تحدث في المعارك المستعرة في طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمثابة تصاعد جديد في التوتر، لافتًا إلى رفض البعثة الأممية لدى ليبيا، ما اسماها بـ”ادعاءات” حفتر، بأن مطار زوارة يستخدم لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن الصراع الحاصل بين قوات الجيش وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في هذا الوقت يمثل تحديا متزايدا للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، التي أمضت العامين الماضيين في محاولة لتجنب الوقوع في دوامة .

وأوضح أن حفتر يتطلع إلى إسقاط الحكومة “الضعيفة” المعترف بها دوليا في طرابلس والتي يزعم بعض المحللين أنها محمية بميليشيات متطرفة، حسب وصفه .

وذكر التقرير، باعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، على هذا “الادعاء” في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن تايمز الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن إدارة ترامب متحالفة بشكل خاطئ مع حفتر ويجب أن تبذل المزيد من الجهد لممارسة النفوذ الأمريكي الدبلوماسي تجاه إنهاء زعزعة استقرار البلاد ووقف الحرب الأهلية.

وقال معيتيق إن الولايات المتحدة هي فقط القادرة على الضغط على الفرقاء الليبيين والأجانب المنقسمين إلى طاولة المفاوضات.

وقسم تايلور، البلاد الفاعلة في الملف الليبي إلى دولا تدعم حفتر متمثلة في مصر والإمارات والسعودية، وأخرى تدعم حكومة الوفاق بقيادة تركيا وقطر.

وأبرز التقرير ما اعتبره علامات على نية إدارة ترامب إنهاء القتال، مشيرة إلى بيان الدول الست الذي وقعته واشنطن في يوليو الماضي، بمشاركة كل من فرنسا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والإمارات لدعم وقف فوري لإطلاق النار.

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