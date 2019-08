بليحق : مجلس النواب يحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين

المتوسط

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النوابعبدالله بليحق بأن مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ودعا لحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين .

وقال “بليحق” ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم عدد من القضايا أهمها البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا ودعم مجلس النواب وشرعيته وكذلك الأحداث الأخيرة التي تمر بها مدينة مرزق، بالإضافة إلى الاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الملفات .

وأضاف في ختام جلسة اليوم وبعد مداولة البنود التي تم طرحها خلصت الجلسة إلى أن المجلس يثمن البيان الأخير للخارجية المصرية كما يثمن المجلس دور مصر في دعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم .

كما أكد المجلس على ضرورة إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديداً بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهلنا بمدينة مرزق .

وشدد على أهمية حث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب السيدة سهام سرقيوه والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن ، إلى جانب تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير .

كما طالب المجلس بتشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس .

ودعا المجلس إلى حث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين وبذلك علقت جلسة اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء .

