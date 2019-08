المتوسط

قام عميد بلدية سرت المكلف غيت عبدالله يرافقه عضو المجلس البلدي بالمدينة ابراهيم مليطان وعضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ومدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الاميل اليوم الاثنين بزيارة الى جامعة سرت

وخلال الزيارة التقوا رئيس واعضاء اللجنة المركزية للاشراف على امتحانات اتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي، وتأتى هدة الزيارة لمتابعة سير الامتحانات لإتمام مرحلة الثانوية العامة .

وتجدر الاشارة الى عدد الطلاب المتقدمين 1716 طالب وطالبة وعدد مقار لجان الامتحانات 9 لجان منها 7 لجان بسرت ولجنة اهرواه ولجنة زمزم.

The post عميد بلدية سرت يزور جامعة سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية