احتجاز 6 مصريين في مدينة بنغازي منذ 20 يوما

أفاد أهالى قرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، أن 6 من أبناء مركز سمالوط تم احتجازهم من قرابة 20 يوما بعد توقيفهم قبالة بوابة طارق بن زياد فى مدينة بنغازي دون أسباب معلنة، وكانوا قد توجهوا خلال مما يقرب من عام للعمل في ليبيا فى مجال المعمار وأسواق الخضر والفاكهة ببنغازي,

واستكمل الأهالى أن المحتجزين من أبناء قرية ساقية داقوف، هم كل من الشقيقين “محمد حسن علي كامل، و”بدري” ، و”جمال عبدالناصر علي كامل”، و”محمد قاعود أبوالعزايم مازن”، و”وليد منتصر علي كامل”، فيما تم احتجاز آخر يدعى “محمود وحيد فتحي” من أهالى قرية العكايشة التابعة لذات المركز.

وناشد أهالى المحتجزين بضرورة تدخل السلطات المصرية ووزارة الخارجية لمعرفة سبب احتجاز ابناء قريتي العكايشة وساقية داقوف و بحث ازمتهم حيث انهم تم احتجازهم دون أسباب تعلن.

