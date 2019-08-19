البرلمان يطالب القيادة العامة للقوات المسلحة بالتصدي لعصابات المرتزقة في مرزق

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له اليوم الاثنين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له مدينة مرزق ، مبيناً بأن هذا الهجوم تشارك به عدد من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى .

مجلس النواب طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه القيادة العامة للقوات المسلحة وداخلية المؤقتة بالتصدي لتلك العصابات المارقة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها.

كما طالب البرلمان في بيانه الحكومة المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهالي مرزق بشكل عاجل ، مقدماً خالص تعازيه لاسر ضحايا هذا الهجوم .

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