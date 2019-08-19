“بلدي مصراتة” يُجهّز مقرا لثلاجة موتى جديدة

بحث المجلس البلدي مصراتة توفير وتجهيز مقر ملائم لثلاجة الموتى الجديدة المتعاقد على توريدها من قبل مركز مصراتة الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع من بين 3 اجتماعات عقدها المجلس الخميس، مع عدة جهات مسؤولة لبحث مواضيع تخص الخدمات العامة، وفق ما أفاد المجلس بصفحته في “فيسبوك”.

وذكر المجلس أن الاجتماع الأول الذي بحث موضوع ثلاجة الجثامين حضرته إدارة مركز مصراتة الطبي، ومصلحة أملاك الدولة، وفرع الخبرة القضائية.

أما الاجتماع الثاني فقد حضره فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز الشرطة القضائية، والشرطة العسكرية، وجاء لاتخاذ الترتيبات بما يضمن استلام فرع الشؤون الاجتماعية لمقره المخصص له، والمشغول حالياً من قِبل الشرطة القضائية، والإسراع في إخلاء المقر تمهيداً للشروع في أعمال الصيانة والتجهيز المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبشأن الاجتماع الثالث، فقد كان مع رؤساء الفروع البلدية بهدف معالجة مشكلة المكبات المرحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركة العامة لخدمات النظافة على تأدية مهامها.

وأشار المجلس البدي إلى أن الاجتماعات خلصت إلى خطوات وإجراءات عملية سيتم اتخاذها لخدمة المصلحة العامة.

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