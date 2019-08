سفارة الولايات المتحدة تحذر من الهجمات على الطيران المدني

المتوسط

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها المتزايد من أن الهجمات على مرافق الطيران المدني في ليبيا قد تكون لها عواقب كارثية.

وقال السفير ريتشارد تكثراند “في محادثاتي التمهيدية مع القادة من جميع الجوانب – وبدون نسب الهجمات لأي طرف بعينه – أكدت أن الولايات المتحدة ترى خطر كبير في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية” محذرا من أن يكون مدني قام بضرب طائرة مبينا أن “هذا سيكون كارثي.”

