قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الاثنين، إن إنتاج الخام في حقل الشرارة، الذي يعد أكبر حقول النفط، بلغ نحو 295 ألف برميل يوميا.

وكان الحقل استأنف الإنتاج في وقت سابق هذا الشهر بعدما واجه عمليتي إغلاق دون سابق تخطيط.

