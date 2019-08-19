فيديو| بليحق : مجلس النواب ناقش اليوم عددا من القضايا الهامة من بينها أحداث مدينة مرزق

طبرق-العنوان

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الإثنين، بمقره في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة.

وأوضح بليحق أن الجلسة ناقشت البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا، ودعم مجلس النواب وشرعيته، وكذلك الأحداث الأخيرة التي تمر بها مدينة مرزق بالإضافة إلى الاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الملفات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في ختام جلسة اليوم وبعد مداولة البنود التي تم طرحها خلصت الجلسة بتثمين مجلس النواب للبيان الأخير للخارجية المصرية كما ثمن المجلس دور جمهورية مصر العربية شعباً ورئيساً وحكومةً لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.

كما تم إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديداً بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهلنا بمدينة مرزق.

وكذلك تم حث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب “سهام سرقيوه” والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن.

كما تم تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيأة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

وأوضح بليحق أنه تم تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس، وكذلك حث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين وبذلك علقت جلسة اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء.

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