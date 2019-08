المتوسط

تمكنت الوحدات العسكرية في بن قردان التونسية من توقيف 3 أشخاص بالمنطقة الحدودية العازلة دون وثائق هوية.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اليوم الإثنين، أن الموقوفين الذين ضبطوا يوم أمس الأحد أفادوا بأنهم سودانيون وكانوا ينوون اجتياز الحدود خلسة نحو ليبيا .

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الموقوفين لفرقة الحرس الحدودي التونسي بالشوشة، لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

