بليحق : مجلس النواب ناقش في جلسة اليوم عدد من القضايا الهامة

طبرق 19 أغسطس 2019 (وال) – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمقره في مدينة طبرق برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح .

وقال “بليحق” إن النواب ناقشوا في الجلسة عدد من القضايا أهمها البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا، ودعم مجلس النواب وشرعيته، وكذلك الأحداث الأخيرة التي تمر بها مدينة مرزق بالإضافة إلى الاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الملفات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب : في ختام جلسة اليوم وبعد مداولة البنود التي تم طرحها خلصت الجلسة إلى ما يلي :

أولاً: يثمن مجلس النواب البيان الأخير للخارجية المصرية كما يثمن المجلس دور جمهورية مصر العربية شعباً ورئيساً وحكومةً لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.

ثانياً: إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديداً بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهلنا بمدينة مرزق.

ثالثاً: حث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب “سهام سرقيوه” والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن.

رابعاً: تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

خامساً: تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس.

سادساً: حث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين وبذلك علقت جلسة اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء. (وال – طبرق) ع ع

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