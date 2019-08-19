مدير أمن أجدابيا يعطي تعليماته بالرد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاعتداء على مقرات الشرطة

أجدابيا 19 أغسطس 2019 (وال) – طالب مدير أمن أجدابيا عميد الصادق مفتاح اللواطي عليه من كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بالرد وبقوة والرماية بالذخيرة الحية لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاعتداء على مقرات الشرطة ومعاملتهم “دواعش” .

وأوضح اللواطي – في بيان صادر عن المديرية – أن هذا الإجراء جاء نظرا لما يحدث من الاعتداءات على مقرات الأجهزة الأمنية وأقسام ومراكز الشرطة بالرماية بالأسلحة النارية من قبل المجرمين والخارجين عن القانون. (وال – أجدابيا) ع ع

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