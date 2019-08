أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن ” ليبيا والأمن الدولي في صلب مباحثاتنا مع الرئيس الروسي”.

وأكمل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي بوتين قبل انعقاد القمة الفرنسية الروسية، أن “باريس تسعى لتقارب وجهات النظر بين روسيا والاتحاد الأوروبي حيال العديد من القضايا “.

