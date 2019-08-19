في بيانه حول مرزق..مجلس النواب يطالب القيادة العامة والداخلية بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها

طبرق-العنوان

أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له مدينة مرزق وتشارك فيه عددا من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وطالب مجلس النواب في بيان له اليوم الاثنين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات المارقة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها.

كما طالب مجلس النواب الحكومة المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهل مدينة مرزق بشكل عاجل.

وتقدم مجلس النواب في ختام بيانه بخاص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء وذويهم سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحة بالشفاء العاجل.

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