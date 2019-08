أكد الرئيس الروسي بوتين، أن ” موسكو تثمن الدور الفرنسي في ملف ليبيا وتطوراته”.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون قبل انعقاد القمة الروسية الفرنسية، أن ” موسكو تسعى لمصالحة بين الفرقاء في ليبيا”.

وأوضح بوتين، أن الصراعات الإقليمية في صلب مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي.

