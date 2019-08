مجلس النواب يطالب بالتصدي للعصابات التشادية في مرزق

المتوسط

طالب مجلس النواب القيادة العامة للجيش ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات التشادية المارقة في مرزق والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، كما طالب الحكومة المؤقتة بتقديم الدعم لأهالي مرزق بشكل عاجل.

ودان المجلس في بيان لها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له مدينة مرزق، وتشارك فيه عدد من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

