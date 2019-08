باشاغا يناقش المستجدات الأمنية مع رئيس جهاز الأمن الداخلي

المتوسط

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صباح اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني، الأوضاع والمستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس, والمناطق الأخرى.

وأكد باشاغا خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية مسئولة مسؤولية مباشرة على أن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وشدد على ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية بالضبط والربط وإتباع التراتبية الإدارية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون الأمن والشرطة وعلى الإهتمام بأمن المواطن وسلامته, موضحاً بأن هذا الإهتمام يأتي من ضمن أولوياته, مشيراً إلى أن عمل أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يجب أن تحرص كل الحرص على أن يشعر المواطن بالأمن والإستقرار في كافة ربوع البلاد.

