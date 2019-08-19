تحذير أميركي من الهجمات على المطارات المدنية بليبيا

حذرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من الهجمات على الطيران المدني في ليبيا، وعبرت عن قلقها المتزايد من أن هذه الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية.

وقال السفير الأميركي لدى ريتشارد نورلاند في بيان نشرته السفارة اليوم الاثنين، “في محادثاتي التمهيمية مع القادة الليبيين من جميع الجوانب- وبدون نسب الهجمات إلى أي طرف- أكدت أن الولايات المتحدة ترى خطرا كبيرا في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية”، مضيفا أن ضرب المطارات المدنية “سيكون كارثيا”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أدانت استهداف المطارات في ليبيا، خاصة مطاري معيتيقة وزوارة، مشددة في بيان أصدرته الخميس، على وجوب إيقاف هذه الهجمات فورا، مؤكدة أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية.

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