الشهر القادم.. ليبيا تشارك في معرض للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بألمانيا

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عزمه المشاركة بالمعرض التجاري “أي آف ايه” الرائد للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، في العاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن يعقد المعرض بتاريخ السادس حتى الحادي عشر من سبتمبر المقبل ويختص المعرض في قطاعات الصناعة والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى الأفلام والصوتيات والمرئيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونات الاستهلاكية عدا عن تقنية البث.

