المتوسط:

أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي “مايك بومبيو”، اليوم الاثنين 19 أغسطس الجاري، للتباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى مناقشة الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

وأختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

The post وزير الخارجية المصري يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع نظيره الأمريكي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية