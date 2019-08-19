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وزير الخارجية المصري يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع نظيره الأمريكي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري  اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي “مايك بومبيو”، اليوم الاثنين 19 أغسطس الجاري، للتباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى مناقشة الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والتوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة.

وأختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الحل فى ليبيا يبدأ بتجفيف منابع الارهاب بتحويل عائدات النفط الى صندوق تابع للامم المتحدة يتولى توزيع العائدات بصورة عادلة على كافة المناطق الليبية ويضمن عدم وصولها ليد المليشيات الارهابية واتمنى ان تكون هناك مبادرة مصرية بهذا الشأن يضاف اليها نقل الشرعية لرئيس مجلس النواب كرئيس مؤقت للبلاد مثل تونس اوالجزائر من دول الجوار او الى قائد الجيش ومجلس سيادة عسكرى ومدنى وبرلمان خالى من الاخوان مثل السودان اما ما يحدث فى ليبيا فليس له مثيل فى اى دولة حيث تسلمت السلطة مليشيات ارهابية تنهب عائدات النفط وتنفقها على محاربة الجيش الوطنى الذى بحمى هذه المنشآت وهذا شئ عجاب من عجائب الدنيا السبع وعلى الجيش الوطنى وقف تصدير النفط لحين تحويل العائد بعيدا عن المليشيات سواء لمصرف البيضا او صندوق اممى يتولى الصرف بعدالة على كل المدن ولا تنفق على مليشيات تهاجم مرزق باموال الشعب فبعد ان دعم السراج مليشيات الجنوب الارهابية بخمسون مليار دينا يجب وقف تصدير النفط لحين ايجاد حل واحالة السراج للمحاكمة الدولية لدعمه للارهاب

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