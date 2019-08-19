القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية في بنغازي

ألقت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي أمس القبض على أكبر مزوري الشهادات والمستندات الليبية في المدينة.

وقالت المصلحة في منشور لها إنه بعد التحري والاستدلال من قبل إدارة مباحث الأحوال المدنية، تم القبض على متهم مصري الجنسية، وذلك بعد أخذ الإذن من عضو النيابة بمكتب المحامي العام.

من جهته قال مدير فرع المصلحة العقيد أسامة الدرسي إن المقبوض عليه متهم بتزوير مستندات ليبية منها أوضاع عائلية وشهادات ميلاد وجوازات سفر بأسماء مختلفة، مضيفا أن عمليات التحري عن المتهم استمرت لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم القبض عليه بضواحي مدينة بنغازي، حيث سيتم تسليمه إلى جهات الاختصاص بعد أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

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