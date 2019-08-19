مجلس النواب يطالب القيادة العامة ووزارة الداخلية بالتصدي للجماعات التشادية في مرزق والضرب بيد من حديد

طبرق 19 أغسطس 2019 (وال) – أدان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له مدينة مرزق وتشارك فيه عدد من التنظيمات الإرهابيةّ وعصابات المرتزقة من المعارضة التشادية الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وطالب مجلس النواب في بيانه له اليوم الإثنين القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات المارقة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها.

كما طالب المجلس الحكومة الليبية المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهلنا في مرزق بشكل عاجل.

وتقدم المجلس بخالص تعازيه وصادق مؤاساته لأسر الشهداء وذويهم سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. (وال – طبرق) ع ع

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