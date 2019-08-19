المسماري: لدينا معلومات تؤكد استخدام مطار زوارة لأغراض عسكرية

ليبيا – قال ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا مستمرة بصورة يومية.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى تنفيذ القوات المسلحة 12 ضربة جوية استهدفت الدعم العسكري التركي لميليشيات طرابلس.

ونوّه إلى أن وتيرة الضربات الجوية زادت خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن أن الضربة التي نفذت في مطار زوارة جاءت بناء على معلومات استخبارية موثوقة بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تخوض معركة شرسة مع تنظيم “داعش” الإرهابي على عدة محاور في البلاد، مضيفاً :”قواتنا قادرة على إنهاء المعركة ونعمل على حماية المدنيين والمعركة الآن بين جيش نظامي ومليشيات إرهابية”.

كما يرى أن تنظيم داعش الإرهابي موجود مع مليشيات السراج في مدينة مرزق، مبيناً أن سلاح الجو استهدف الكلية الجوية بمصراتة لأنها تحولت لقاعدة جوية تركية.