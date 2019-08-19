باشاغا يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولة الحفاظ على الأمن القومي للدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا اليوم الإثنين، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني، الأوضاع والمستجدات الأمنية بطرابلس, والمناطق الأخرى .

باشاغا أكد خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية مسؤولة مسؤولية مباشرة على أمن المواطن والحفاظ على الأمن القومي للدولة.

وشدد على ضرورة التزام أعضاء الأجهزة الأمنية بالضبط والربط وإتباع التراتبية الإدارية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون الأمن والشرطة وعلى الاهتمام بأمن المواطن وسلامته.

وأوضح باشاغا أن هذا الاهتمام يأتي من ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن عمل أجهزة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي يجب أن تحرص كل الحرص على أن يشعر المواطن بالأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

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