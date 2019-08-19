“وال” تواكب أعمال النظافة في عدد من الشوارع وساحات العامة في مدينة بنغازي

بنغازي 19 أغسطس 2019 (وال) – واكبت عدسة وكالة الأنباء الليبية، اليوم الإثنين، أعمال النظافة في عدد من الشوارع والساحات العامة والأحياء في مدينة بنغازي.

وتسلمت شركة قلعة بغداد وفقا لتعاقدها مع بلدية بنغازي، أعمال النظافة وتنظيم حركة السقوط اليومي للنفايات بأنواعها، وذلك بعد تعثر طال لسنوات لهذا الملف الشائك.

مسؤول الإعلام في شركة قلعة بغداد منذر الفقهي، أفاد أن الشركة اضطلعت بمهام عدة، من بينها الحد من ظاهرة رمي القمامة ومخلفات البناء في الساحات العامة، بعد تسويرها بحواجز خرسانية.

وأشار الفقهي إلى أن الشركة لم تتوقف عن العمل بالرغم من عدم استيفاء مستحقاتها حتى تاريخ اليوم، لافتا إلى ما تتحمله من أعباء صرف مرتبات العاملين ومصروفات تشغيل الآليات.

وأضاف: “واجهتنا مشكلة عدم تجاوب المواطنين في آلية وضع أكياس القمامة في أماكنها وبطريقة تخفف عبء نقلها، بالمسؤولية التضامنية بالدرجة الأولى ونظافة الشارع تعكس نظافة البيوت وثقافة سكانها”.

وباشرت شركة قلعة بغداد أعمال النظافة داخل مدينة بنغازي، في أبريل من العام الحالي، وانطلقت الشركة في أعمال تجميع القمامة من كامل إحياء وشوارع المدينة، كما أطلقت حملات عدة لتنظيف الساحات والميادين العامة. (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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