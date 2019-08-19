وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تصدر إحصائية النصف الأول للعام الحالي لقضايا المخدرات

بنغازي 19 أغسطس 2019 (وال)- أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إحصائية للنصف الأول للعام الحالي، لقضايا المخدرات التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بنغازي.

وأشارت الإحصائية التي نشر تقريرها المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة، اليوم الإثنين، إلى أن عدد القضايا وصل 294 قضية، متهم فيها 439 متهما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وأوضح التقرير، أن مخدر الحشيش احتل المرتبة الأولى من حيث أوزان المضبوطات، بأكثر من قنطار وتسعة وسبعين مليجرام، وتأتي الأقراص المخدرة بجميع أنواعها في المرتبة الثانية بأكثر من خمسين ألف وتسمعائة قرصا مخدرا.

أما الخمور، فقد وصلت نسبتها إلى أكثر من أربعة وستين ألف لتر من الخمور محلية الصنع. (وال – بنغازي) ع ع

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