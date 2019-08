أحياء هون تشكو تكدس القمامة

المتوسط

يشكو المواطنون في أحياء متفرقة في مدينة هون وخاصةً حي سوزاي، من تكدس القمامة في المكبات المرحلية المتواجدة والمنتشرة في بجانب الطرقات العامة.

وأنتقد بعض المواطنين قيام عدد منهم بحرق القمامة في نقاط تكديسها المرحلي قبل وصول سيارات النظافة لحملها إلى المكبات الرئيسية المخصصة لذلك خارج المدينة .

وأشار المواطنون إلى أن حرق القمامة تسبب في انتشار وتصاعد الأدخنة الضارة ذات الروائح الكريهة التي تتسلل إلى داخل المنازل والأسواق والمحال التجارية والدوائر العامة والمدارس ما ينجم عنه إزعاج وضرر كبيرين .

