المتوسط

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني، الاتفاق السياسي سبب من أسباب الفشل في ليبيا.

وقال العباني في تدوينة على صفحته الشخصية فيسبوك “إتفاق الصخيرات أفسد الحياة السياسية من خلال إرتباط هياكله بالإخوان والتحالف مع المليشيات والجماعات الإجرامية، لم تعد هياكله شريكا صالحا لصنع السلام”.

