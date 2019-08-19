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النائب مفتاح الشاعري: حكومة كفاءات من كل المناطق ستشكل عقب تحرير طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري إن خطوة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس هي اختيار حكومة وحدة وطنية تضم كافة مناطق ليبيا، وسيتم اختيارها من كفاءات ووطنيين.
وأوضح الشاعري في مقابلة مع صحيفة المرصد الليبية أن الحكومة التي سيتم تشكيلها عقب تحرير طرابلس ستقوم بالإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتي توقع أن تكون ناجحة بعد أن يتم تطهير ليبيا من الإرهاب والمليشيات التي تشكل خطرا على الليبيين.
وأعتبر الشاعري أن المبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية يمكن البناء عليها، مبينا بأن مصر تلعب دورا محوريا في استقرار ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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