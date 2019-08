المتوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر (500) دولار لكل فرد لسنة 2019 ابتداءاً من يوم الغد الثلاثاء.

كما أعلن المصرف عن آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا بيان ما يتعلق بتغيير المصرف.

