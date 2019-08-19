البرلمان يدين الهجوم الارهابي على مرزق ويطالب الجيش بالتصدي له

أدان مجلس النواب الهجوم الإرهابي على مدينة مرزق، وأكد المجلس أن الهجوم على مرزق يجري بمشاركة عدد من التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية، مطالبا القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه العصابات المارقة، كما طالب الحكومة المؤقتة بتقديم الدعم الكامل لأهالي مرزق وبشكل عاجل.

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