برلماني يتهم السراج والكبير وصنع الله بتمويل الإرهاب ويطالب بوقف تصدير النفط

المتوسط

اتههم عضو مجلس النواب سعيد امغيب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأنهم يستخدمون عائدات النفط لتمويل الإرهاب والمليشيات المسلحة في طرابلس.

وقال امغيب في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” إن السراج والكبير وصنع الله يدعمون المرتزقة والمعارضة التشادية لاحتلال الجنوب وتقتيل المواطنين الأبرياء الآمنين الآن في مدينة مرزق، مطالبا القيادة العامة للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة وحماية الجيش لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والمرتزقة”.

وأضاف في تدوينة أخرى أن “نفط الجنوب يقتل به أهل الجنوب لذلك فإن إيقاف تصدير النفط مطلب شعبي وواجب وطني” بحسب تعبيره.

