متابعة لأهم البلاغات الواردة لغرفة العمليات الأمنية ببنغازي

بنغازي 19 أغسطس 2019 (وال)- كشفت غرفة العمليات الأمنية الرئيسة في مديرية أمن بنغازي عن الموقف الأمني لأهم البلاغات والحوادث الواردة ليومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع.

وأوضحت الغرفة أن إشارة لا سلكية وردت للغرفة من قبل نقطة أمن مركز بنغازي الطبي مفادها دخول شخص مصاب على إثر حادث مشاة بشارع النفق بمنطقة الحدائق إلى قسم العناية المركزة ويدعى شعيب حمد ويبغ من العمر76 سنة، عليه تم تكليف مناوب تحقيق قسم المرور والتراخيص للانتقال واتخاذ اللازم.

وتابعت الغرفة أن بلغ ورد للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول شخص مصاب بسلاح أبيض في البطن على إثر مشاجرة بمنطقة الكويفية إلى قسم العناية المركزة ويدعى (ف م ح)، ويبلغ من العمر (24) سنة، عليه تم تكليف مناوب تحقيق مركز شرطة الكويفية للانتقال واتخاذ اللازم.

كما وردت إشارة لا سلكية للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول شخص مصاب على إثر انفجار قنبلة يدوية (رمانة) بمنطقة سيدي خليفة إلى قسم الجراحة ويدعى (إ ح ن)، وعمره غير معروف، وعليه تم تكليف مناوب تحقيق مركز شرطة سيدي خليفة للانتقال واتخاذ اللازم مع إعداد مذكرة مفصلة بالخصوص.

وورد أيضا في المتابعة أن إشارة لا سلكية وردت من قبل نقطة أمن مركز بنغازي الطبي مفادها وصول خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة متوفيين على أثر حادث سير بمنطقة جردينة والمتوفون هم: طاهر عبد الحكيم عمر العمر (43) سنة، وفرج عبد النبي العريبي، العمر (37) سنة، ومحمد عطية احفيظة العمر (30) سنة، عليه تم تكليف مناوب تحقيق قسم المرور والتراخيص للانتقال واتخاذ اللازم بالخصوص.

وأضافت الغرفة أن إشارة لاسلكية وردت للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول طفلة تم تحويلها من مستشفى الأبيار على إثر إصابتها بآلة حادة بالرأس إلى قسم العناية المركزة وتدعى/ (أ أ ح) تبلغ من العمر (4) سنوات، وعليه تم تكليف مناوب تحقيق مركز شرطة رأس عبيدة للانتقال واتخاذ اللازم.

وبينت الغرفة أن إشارة لاسلكية وردت للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول طفل مصاب على إثر حادث مشاة بمنطقة السرتي إلى قسم العناية المركزة ويدعى/ محمد عبد المولى الجملي، العمر (10) سنوات، وعليه تم تكليف مناوب تحقيق قسم المرور والتراخيص للانتقال واتخاذ اللازم.

وتابعت الغرفة أن إشارة لا سلكية وردت للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول شخص مصاب على أثر حادث سير بمنطقة قاريونس إلى قسم العناية المركزة ويدعى/ أيوب توفيق هدية العمر (18) سنة، وعليه تم تكليف مناوب تحقيق قسم المرور والتراخيص للانتقال واتخاذ اللازم.

كما أكدت الغرفة أن إشارة لا سلكية وردت من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها دخول شخص مصاب بسلاح أبيض في الصدر على إثر مشاجرة بمنطقة حي الفاتح سابقا إلى قسم العناية المركزة ويدعى/ (أ ن س ع)، ويبلغ من العمر (25) سنة، وعليه تم تكليف مناوب تحقيق مركز شرطة الحدائق من حيث الاختصاص وذلك للانتقال واتخاذ اللازم مع إعداد مذكرة مفصلة بالخصوص.

وتابعت الغرفة أن إشارة لا سلكية وردت للغرفة من قبل نقطة أمن مستشفى الجلاء مفادها بلاغ عن أعضاء مسلحين تابعين لإحدى الكتائب العسكرية، كونهم قائمين وهم في حالة سكر ظاهر بإغلاق الممر المؤدي إلى باب الطوارئ بالمستشفى وإفزاع وترهيب المرضى المترددين به، وعليه تم إبلاغ ذوي الاختصاص لاتخاذ اللازم. (وال-بنغازي) ع ط

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