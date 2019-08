برلماني يكشف خطة ما بعد تحرير طرابلس.. حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد

قال عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري إن خطوة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس هي اختيار حكومة وحدة وطنية تضم كافة مناطق ليبيا، وسيتم اختيارها من كفاءات ووطنيين.

وأوضح الشاعري في تصريحات صحافية، أن الحكومة التي سيتم تشكيلها عقب تحرير طرابلس ستقوم بالإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتي توقع أن تكون ناجحة بعد أن يتم تطهير ليبيا من الإرهاب والمليشيات التي تشكل خطرا على الليبيين.

