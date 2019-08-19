القمامة تغزو الغريفة.. ومخاوف من الأمراض

يشتكي المواطنون في الغريفة من أوضاع بيئية سيئة جراء تكدس القمامة بالقرب من حي العمارات بالمدينة، ونتج عن هذه الأزمة انتشار غازات وروائح كريهة وسط مخاوف من إصابة الأهالي بأمراض معدية إثر انتشار الحشرات.

وعزز غياب شركات النظافة مشهد تكدس القمامة كأكوام متناثرة بجوار الحي السكني والتي ازدادت سوءا بمخلفات الأضاحي، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى حرق النفايات في ظل غياب دور المجلس البلدي للحفاظ على البيئة.

وأصبح تكدس القمامة منظرا معتادا لدى السكان في حي العمارات وعلى الطرقات المحاذية وسط حالة انزعاج تسود المارين بسبب الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة السلبية.

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