فيديو| الجيش يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور القتال في طرابلس

طرابلس-العنوان

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تعزيزات عسكرية تابعة للكتيبة 166 مُشاة في طريقها للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور العاصمة طرابلس.

وأظهر تسجيل نشرته شعبة الإعلام الحربي اليوم الاثنين، تحرك وحدات عسكرية تابعة للجيش للالتحاق بمحاور القتال في طرابلس.

تعزيزات للقوات المُسلحة تابعة للكتيبة 166 مُشاة تعزيزات للقوات المُسلحة تابعة للكتيبة 166 مُشاة .. في طريقها للإلتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور العاصمة …#الاعلام_الحربي Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Monday, August 19, 2019

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