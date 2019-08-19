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ارتياح طُلابي باليوم الثاني لامتحانات الثانوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي بشقيها الأدبي والعلمي لليوم الثاني في أغلب أنحاء البلاد في أجواء وصفها الطلاب بالجيدة.

وتقدم أكثر من 63 ألف طالب وطالبة على مستوى البلديات التابعة لحكومة الوفاق لإجراء الامتحانات التي ستستمر أسبوعين متتاليين.

وجهزت “تعليم الوفاق” عددا من القاعات الجامعية لاستيعاب الطلبة الممتحنين بالإضافة إلى مشاركة أطقم تدريس الجامعات والمعاهد العليا في عملية المراقبة.

كما تم دمج الطلبة النازحين في المدارس القريبة من أماكن نزوحهم لالتحاق بامتحاناتهم بدون أي مستند وفي أي مدرسة يتوجهون إليها بسبب الظروف الصعبة التي يعانونها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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