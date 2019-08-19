1317 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد

قال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار إن نحو 1317 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية في المدينة يؤدون امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي 2018 – 2019 التي انطلقت أمس الأحد بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف الشقار في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن اليوم الأول والثاني للامتحانات سارا «دون أية مشاكل أوعراقيل وبدأت وفق الموعد المحدد لها من قبل الإدارة العامة للامتحانات» بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الشقار أن جامعة بني وليد وفرت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات، حيث شدد رئيس الجامعة على آلية الإشراف والدخول والخروج بالتعريفات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المركزية الخاصة بالمراقبين.

وذكر الشقار أن عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد أربعة لجان هي: كلية الآداب جامعة بني وليد وكلية التربية فرع المردوم، وكلية التربية فرع تينيناي، وكلية التقنية الإلكترونية.

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